Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу, що не варто шукати якихось позитивних чи негативних результатів російсько-американської зустрічі. Вони, ймовірно, домовлялися не про Україну, тема переговорів зовсім інша.

Дивіться також Угода з дияволом, про яку мріяв Путін: чого досягла Росія на переговорах зі США в Ер-Ріяді

Результати переговорів у Саудівській Аравії

На думку Андрія Длігача, у Саудівській Аравії порушували питання Близького Сходу, контролю над Іраном, впливу на "Хезболлу" та ХАМАС. Також Росія та США могли обговорювати питання ядерної безпеки й цін на нафту.

Україна в цій риториці є не ключем, а скоріш фактором, який заважає Дональду Трампу домовитися з Владіміром Путіним про важливі для нього питання,

– сказав він.

Для Трампа головним є Ізраїль та Китай. Саме тому, за словами доктора економічних наук, зустріч у Саудівській Аравії створює уявлення, що позицію нашої держави не враховують у спробах завершити російсько-українську війну.

Однозначно, це не подобається в Україні, проте невідомо, чи Росія досягла своєї мети на зустрічі із представниками США.

Надто усміхнені обличчя російської делегації різко контрастують із реакцією фондового ринку. Це свідчить, що є підводні камені, які Росія неспроможна подолати,

– зауважив Андрій Длігач.

Мовиться про те, що Трамп точно не погодиться на умови, які диктує Путін, бо це не буде перемогою президента США, а йому вона потрібна.

Зверніть увагу! Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зазначив, що зустріч представників Росії та США у Саудівській Аравії є радше спробою налагодити комунікацію між Вашингтоном і Москвою, а не реальним кроком до завершення війни.

Отже, сигнали фондового ринку Росії показують, що російська делегація поки не знайшла вигідних для себе аргументів під час контакту із командою Трампа.