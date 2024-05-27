Саудівська Аравія продаж акції нафтового гіганта на мільярди доларів, – Reuters

Саудівська Аравія планує продати акції енергетичного гіганта. Йдеться про Aramco, яка входить до п'ятірки найдорожчих компаній у світі.

Про намір Саудівської Аравії продати акції Aramco повідомляють два джерела, які обізнані із ситуацією. Реалізувати цей план в червні. Нагадаємо, що уряду країни належить 90% цінних паперів компанії.

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Саудівська Аравія планує продати акції нафтового гіганта

Джерела також додають, що це буде одна з найбільших фондових угод у регіоні. Річ у тому, що пропозицію можуть оцінити у приблизно 10 мільярдів доларів. Наразі триває підготовка, а деталі можуть бути змінені.

Акції планують розмітити на біржі в Ер-Ріяді. Наголошують, що йдеться про саме про повністю ринкову пропозицію, а не про прискорений продаж протягом кількох днів. Управляти продажем акцій призначили банки. Серед них, зокрема, такі:

Citigroup;

Goldman Sachs;

HSBC.

Нагадаємо, що топові світові компанії сумарно виплатили за перший квартал рекордні дивіденди майже на 340 мільярдів доларів. Експерти очікують, що цей показник буде зростати.

В Aramco заявили, що рішення про продаж акції ухвалюють акціонери. Тож вони не можуть коментувати це питання. На момент створення цього матеріалу, цінні папери компанії торгуються на рівні 7,83 долара за штуку, тоді як її ринкова капіталізація досягнула 1,93 трильйона доларів, згідно з даними Global Ranking.

Варто додати, що Саудівська Аравія розпочала економічний перехід, аби сфокусуватися на розширенні приватного сектору та менше залежати від нафтових прибутків. Проєкт відомий як "Бачення 2030".