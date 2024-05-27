Саудовская Аравия продажа акции нефтяного гиганта на миллиарды долларов, – Reuters

Саудовская Аравия планирует продать акции энергетического гиганта. Речь идет об Aramco, которая входит в пятерку самых дорогих компаний в мире.

О намерении Саудовской Аравии продать акции Aramco сообщают два источника, которые знакомы с ситуацией. Реализовать этот план в июне. Напомним, что правительству страны принадлежит 90% ценных бумаг компании.

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Саудовская Аравия планирует продать акции нефтяного гиганта

Источники также добавляют, что это будет одна из крупнейших фондовых сделок в регионе. Дело в том, что предложение могут оценить в примерно 10 миллиардов долларов. Сейчас идет подготовка, а детали могут быть изменены.

Акции планируют разметить на бирже в Эр-Рияде. Подчеркивают, что речь идет именно о полностью рыночном предложении, а не об ускоренной продаже в течение нескольких дней. Управлять продажей акций назначили банки. Среди них, в частности, такие:

Citigroup;

Goldman Sachs;

HSBC.

Напомним, что топовые мировые компании суммарно выплатили за первый квартал рекордные дивиденды почти на 340 миллиардов

долларов. Эксперты ожидают, что этот показатель будет расти.

В Aramco заявили, что решение о продаже акции принимают акционеры. Поэтому они не могут комментировать этот вопрос. На момент создания этого материала, ценные бумаги компании торгуются на уровне 7,83 доллара за штуку, тогда как ее рыночная капитализация достигла 1,93 триллиона долларов, согласно данным Global Ranking.

Стоит добавить, что Саудовская Аравия начала экономический переход, чтобы сфокусироваться на расширении частного сектора и меньше зависеть от нефтяных доходов. Проект известен как "Видение 2030".