Один з найбільших НПЗ в Саудівській Аравії зупинився через атаку дрона

Зупинився нафтопереробний завод Рас-Танура в Саудівській Аравії. Це масштабний комплекс для переробки нафти, який зазнав атаки з боку іранських сил.

Через що зупинився Рас-Танура?

Рас-Танура зупинився через атаку безпілотника, повідомляє Bloomberg.

Завод Ras Tanura розташований у Перській затоці.Наразі він належить компанії Saudi Aramco.

Окрім цього:

Ras Tanura один з найбільших НПЗ у Саудівській Аравії;

має змогу переробляти приблизно 550 тисяч барелів сирої нафти на день.

Як відомо, рішення про закриття цього виробництва було ухвалено раніше в понеділок. Це важливий запобіжний захід.

був закритий раніше в понеділок як запобіжний захід, поки Aramco оцінює збитки, повідомили джерела, знайомі з подіями, які попросили не називати їх, оскільки інформація ще не оприлюднена. За їхніми словами, пожежа на об'єкті була взята під контроль,

– вказує видання.

Важливо! Пресслужба Aramco ще не надала коментар, щодо цієї ситуації.

Видання Clash Report опублікувало відео, де видно наслідки удару іранського безпілотника по Ras Tanura.

Яка ситуація на нафтовому ринку зараз?