Один з найбільших НПЗ в Саудівській Аравії зупинився через атаку дрона
- Нафтопереробний завод Рас-Танура в Саудівській Аравії зупинився через атаку іранського дрона.
- Завод Ras Tanura належить Saudi Aramco та здатний переробляти близько 550 тисяч барелів сирої нафти на день.
Зупинився нафтопереробний завод Рас-Танура в Саудівській Аравії. Це масштабний комплекс для переробки нафти, який зазнав атаки з боку іранських сил.
Через що зупинився Рас-Танура?
Рас-Танура зупинився через атаку безпілотника, повідомляє Bloomberg.
Завод Ras Tanura розташований у Перській затоці.Наразі він належить компанії Saudi Aramco.
Окрім цього:
- Ras Tanura один з найбільших НПЗ у Саудівській Аравії;
- має змогу переробляти приблизно 550 тисяч барелів сирої нафти на день.
Як відомо, рішення про закриття цього виробництва було ухвалено раніше в понеділок. Це важливий запобіжний захід.
(Завод – 24 Канал) був закритий раніше в понеділок як запобіжний захід, поки Aramco оцінює збитки, повідомили джерела, знайомі з подіями, які попросили не називати їх, оскільки інформація ще не оприлюднена. За їхніми словами, пожежа на об'єкті була взята під контроль,
– вказує видання.
Важливо! Пресслужба Aramco ще не надала коментар, щодо цієї ситуації.
Видання Clash Report опублікувало відео, де видно наслідки удару іранського безпілотника по Ras Tanura.
Яка ситуація на нафтовому ринку зараз?
Ціни на нафту різко підскочили. Вони зросли на фоні початку бойових дій на Близькому Сході.
Ще в кінці лютого Ізраїль спільно з США атакував Іран. Як пояснив Вашингтон, це превентивний удар, що покликаний захистити світ від іранської загрози. Зокрема, Трамп знову заговорив про ядерне питання. Водночас американський президент наголосив, що про наземну операцію не йдеться. Плануються виключно повітряні та морські удари, які мають знищити ракетний арсенал Ірану.
Іран продовжує обстрілювати низку країн. Зокрема, 28 лютого стало відомо про атаки по військових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.