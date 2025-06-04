Найдорожча нафтова компанія світу розмістила цінні папери, аби отримати мільярди доларів

Найдорожча нафтова компанія випустила облігації на мільярди доларів

Компанія Saudi Aramco розмістила три випуски облігацій на суму в 5 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт компанії з Саудівської Аравії.

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Нафтова компанія повідомила про продаж таких облігацій:

Цінні папери з погашенням у 2030 році на 1,5 мільярда доларів зі ставкою за купоном на рівні 4,75%;

Цінні папери з погашенням у 2035 році на 1,25 мільярда доларів зі ставкою за купонами на рівні 5,375%;

Компанія з Саудівської Аравії також розмістила облігації з погашенням у 2055 році на 2,25 мільярда доларів. Додають, що розміщення цінних паперів на Лондонській фондовій біржі завершили 27 травня. У Saudi Aramco повідомили про високий рівень інтересу до їхніх облігацій із боку широкого кола інституційних інвесторів.

Цікаво! Нагадаємо, що Saudi Aramco – це найдорожча нафтова компанія у світі. На сьогодні її ринкова капіталізація становить 1,59 трильйона доларів, за даними Global Ranking.

Також додають, що саудівська компанія може готуватися до розміщення нових облігацій.Підставою для цього є інформація про те, що на минулому тижні нафтовий гігант направив на Лондонську біржу новий проєкт випуску цінних паперів у рамках програми ісламських облігацій.