Найдорожча нафтова компанія світу розмістила цінні папери, аби отримати мільярди доларів
- Найдорожча нафтова компанія світу випустила цінні папери на 5 мільярдів доларів.
- Компанія зробила важливу заяву щодо випуску нових облігацій.
Одна із найбільших нафтових країн світу випустила нові облігації на кілька мільярдів доларів. Компанія зробила важливу заяву щодо цінних паперів.
Найдорожча нафтова компанія випустила облігації на мільярди доларів
Компанія Saudi Aramco розмістила три випуски облігацій на суму в 5 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт компанії з Саудівської Аравії.
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Нафтова компанія повідомила про продаж таких облігацій:
- Цінні папери з погашенням у 2030 році на 1,5 мільярда доларів зі ставкою за купоном на рівні 4,75%;
- Цінні папери з погашенням у 2035 році на 1,25 мільярда доларів зі ставкою за купонами на рівні 5,375%;
Компанія з Саудівської Аравії також розмістила облігації з погашенням у 2055 році на 2,25 мільярда доларів. Додають, що розміщення цінних паперів на Лондонській фондовій біржі завершили 27 травня. У Saudi Aramco повідомили про високий рівень інтересу до їхніх облігацій із боку широкого кола інституційних інвесторів.
Цікаво! Нагадаємо, що Saudi Aramco – це найдорожча нафтова компанія у світі. На сьогодні її ринкова капіталізація становить 1,59 трильйона доларів, за даними Global Ranking.
Також додають, що саудівська компанія може готуватися до розміщення нових облігацій.Підставою для цього є інформація про те, що на минулому тижні нафтовий гігант направив на Лондонську біржу новий проєкт випуску цінних паперів у рамках програми ісламських облігацій.