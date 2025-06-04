Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов
- Самая дорогая нефтяная компания мира выпустила ценные бумаги на 5 миллиардов долларов.
- Компания сделала важное заявление относительно выпуска новых облигаций.
Одна из крупнейших нефтяных стран мира выпустила новые облигации на несколько миллиардов долларов. Компания сделала важное заявление относительно ценных бумаг.
Самая дорогая нефтяная компания выпустила облигации на миллиарды долларов
Компания Saudi Aramco разместила три выпуска облигаций на сумму в 5 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт компании из Саудовской Аравии.
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Нефтяная компания сообщила о продаже таких облигаций:
- Ценные бумаги с погашением в 2030 году на 1,5 миллиарда долларов со ставкой по купону на уровне 4,75%;
- Ценные бумаги с погашением в 2035 году на 1,25 миллиарда долларов со ставкой по купонам на уровне 5,375%;
Компания из Саудовской Аравии также разместила облигации с погашением в 2055 году на 2,25 миллиарда долларов. Добавляют, что размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже завершили 27 мая. В Saudi Aramco сообщили о высоком уровне интереса к их облигациям со стороны широкого круга институциональных инвесторов.
Интересно! Напомним, что Saudi Aramco – это самая дорогая нефтяная компания в мире. На сегодня ее рыночная капитализация составляет 1,59 триллиона долларов, по данным Global Ranking.
Также добавляют, что саудовская компания может готовиться к размещению новых облигаций. Основанием для этого является информация о том, что на прошлой неделе нефтяной гигант направил на Лондонскую биржу новый проект выпуска ценных бумаг в рамках программы исламских облигаций.