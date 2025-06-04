Самая дорогая нефтяная компания мира разместила ценные бумаги, чтобы получить миллиарды долларов

Самая дорогая нефтяная компания выпустила облигации на миллиарды долларов

Компания Saudi Aramco разместила три выпуска облигаций на сумму в 5 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт компании из Саудовской Аравии.

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Нефтяная компания сообщила о продаже таких облигаций:

Ценные бумаги с погашением в 2030 году на 1,5 миллиарда долларов со ставкой по купону на уровне 4,75%;

Ценные бумаги с погашением в 2035 году на 1,25 миллиарда долларов со ставкой по купонам на уровне 5,375%;

Компания из Саудовской Аравии также разместила облигации с погашением в 2055 году на 2,25 миллиарда долларов. Добавляют, что размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже завершили 27 мая. В Saudi Aramco сообщили о высоком уровне интереса к их облигациям со стороны широкого круга институциональных инвесторов.

Интересно! Напомним, что Saudi Aramco – это самая дорогая нефтяная компания в мире. На сегодня ее рыночная капитализация составляет 1,59 триллиона долларов, по данным Global Ranking.

Также добавляют, что саудовская компания может готовиться к размещению новых облигаций. Основанием для этого является информация о том, что на прошлой неделе нефтяной гигант направил на Лондонскую биржу новый проект выпуска ценных бумаг в рамках программы исламских облигаций.