Saudi Aramco обговорює продаж 49% трубопровідних активів: скільки це може коштувати

Нафтовий гігант Saudi Aramco обговорює продаж міноритарної частки в компанії. Орієнтовно угоду оцінюють в 10 – 15 мільярдів доларів. Чому Саудівська Аравія пішла на такий крок – читайте далі.

До 49% активів компанії, яка спеціалізується на нафтопроводах, може придбати консорціум інвесторів з США, Китаю та Саудівської Аравії. Ініціатором цього процесу називають принца Мохаммеда ібн Салмана, який протягом кількох років наполягав на міжнародному лістингу цінних паперів компанії.

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Важливі переговори

Новими власниками акцій можуть стати американський гігант на фондовому ринку Apollo Global Management Inc., енергетична інвестиційна компанія EIG Global Energy Partners, китайський фонд інфраструктурних інвестицій Silk Road Fund та фонд прямих інвестицій China Reform Fund Management Co. Учасниками переговорів також є пенсійні фонди Саудівської Аравії.

Лістинг акцій – сукупність процедур з включення цінних паперів до біржового реєстру, здійснення контролю над відповідністю цінних паперів встановленим умовам та вимогам.

Саудівська Аравія планує спрямувати кошти, отримані від продажу міноритарного пакета акцій Armaco, на фінансування технологій, туризм та інших галузей. Ця угода допоможе Саудівській Аравії досягнути відразу двох цілей:

зацікавити нових інвесторів,

зменшити залежність бюджету від продажу нафти.

Про підписання угоди можуть повідомити вже на цьому тижні. Проте, існує ризик, що переговори можуть зазнати краху, оскільки Apollo або EIG можуть вийти з процесу.

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Saudi Armaco: що варто знати про компанію

Saudi Armaco – це найбільша у світі компанія за обсягами видобутку та запасів нафти. Компанія стала публічною у 2019 році та провела найбільше IPO в історії. За первинне розміщення акцій на біржі нафтовий концерн отримав рекордні 25,6 мільярда доларів.

Нафтовий гігант управляє майже сотнею трубопроводів в країні. Зокрема, компанії належить стратегічно важливий нафтопровід "Схід – Захід", який з'єднує родовища чорного золота з портом Янбу, на березі Червоного моря.