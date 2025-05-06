Один із найбільших банків Польщі готують до продажу

У Польщі готуються до продажу одного із найбільших банків. Уже відомо сума угоди, тоді як компанія, що купує банк, розповіла про свої цілі.

У Польщі продадуть один із найбільших банків

Santander Bank Polska – це третій за величиною банк у Польщі, який викупить австрійська компанія Erste Group. Сторони уже погодили всі умови угоди, пише 24 Канал з посиланням на Erste. Банк заснували в 2001 році.

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Відомо, що компанія Erste Group придбає 49% акцій Santander Bank Polska за приблизно 6,8 мільярда євро. Крім того, компанія купить 50% цінних паперів Santander TFI за 0,2 мільярда євро. Згідно з очікуваннями, ця угода допоможе збільшити прибуток Erste Group на акцію на 20%.

Варто додати, що Santander Bank Polska не просто один із найбільших банків Польщі. Santander Bank Polska також входить до списку найприбутковіших кредиторів у країні. Банк має приблизно 900 відділень та обслуговує понад 3 мільйони клієнтів.

Усі питання з угодою планують завершити до кінця 2025 року. Це буде реально, якщо вони отримають регуляторні схвалення. В Erste Group заявили, що з придбанням Santander Bank Polska вони досягнуть своєї стратегічної мети. Компанія розширює свою присутність у Центральній та Східній Європі.

Нагадаємо, що в Україні можуть виставити на продаж два банки, які на сьогодні мають статус державних. Йдеться про "Укргазбанк" і "Сенс Банк".