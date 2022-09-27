Швейцарська компанія виплатить США майже 1 мільйон доларів: до чого тут Україна

Швейцарська компанія погодилася виплатити США понад 700 тисяч доларів через порушення санкційної політики офіційного Вашингтона. Більше про це – читайте далі.

Йдеться про Indosuez, яка опосередковано є дочірньою структурою компанією французької фінансової групи Credit Agricole.

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Швейцарська компанія виплатить гроші США через санкції

Повідомляють, що Indosuez заплатить США 720 258 доларів для врегулювання питання з цивільною відповідальністю за очевидне порушення американських санкційних програм, які пов'язані з:

Кубою,

Сирією,

Іраном,

Суданом,

анексованими територіями України.

Компанія Indosuez – це фінансова інституція, яка спеціалізується на управлінні капіталом, корпоративному та інвестиційному банкінгу з клієнтами по всьому світу.

У ЄС почалася нова хвиля обговорення додаткових санкцій проти росії. Одна з важливих тем – відключення ще більшої кількості російських банків від міжнародної платіжної системSWIFT.

Американські посадовці вважають, що компанія Indosuez проводила операції з банківськими рахунками та цінними паперами у доларах США на користь 17 клієнтів, які "перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції" приблизно протягом трьох років. Зокрема, на території окупованого Криму.

Також додають про операції із доларами США від імені цих осіб проводили через американську фінансову систему, включаючи банки та офіційних брокерів, дилерів, які працюють з цінними паперами.

Сума врегулювання цього питання ілюструє рішення Управління контролю за іноземними активами США про те, що очевидні порушення швейцарської компанії були добровільно самовиявленні та не є кричущим випадком.