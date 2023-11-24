Бояться санкцій: три грецькі компанії припинили транспортувати російську нафту

Стало відомо про те, що три грецькі компанії відхилили запити на судна для завантаження російської сирої нафти в листопаді. До чого тут санкції США, читайте далі на 24 Каналі.

Що сталось

Грецькі вантажовідправники Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers останніми тижнями різко припинили транспортування російської нафти. Усі три компанії не надали офіційних коментарів.

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За даними трейдерів та транспортних агентів, всі три компанії активно здійснювали перевезення російської нафти та палива до вересня-жовтня, але відтоді почали зменшувати свою участь. Зараз усі три компанії відхилили запити на судна для завантаження російської сирої нафти в листопаді та пізніше.

Санкції США

Ймовірно, відхід грецьких вантажовідправників з торгівлі став наслідком посилення санкцій США, що були введені проти поставок російської нафти.

У жовтні Вашингтон ініціював перші обмеження проти власників танкерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які транспортували російську нафту з ціною за барель, що перевищувала максимальну ціну у 60 доларів за барель, встановлену G7. Минулого тижня були застосовані санкції ще до трьох суден.

Експортна виручка Росії від викопних видів палива почала помітно зростати, у тому числі через морські і трубопровідні поставки сирої нафти. При цьому, половину нафтопродуктів перевозять так звані тіньові танкери, які не підпадають під дію політики обмеження цін.