Що сталось
Грецькі вантажовідправники Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers останніми тижнями різко припинили транспортування російської нафти. Усі три компанії не надали офіційних коментарів.
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За даними трейдерів та транспортних агентів, всі три компанії активно здійснювали перевезення російської нафти та палива до вересня-жовтня, але відтоді почали зменшувати свою участь. Зараз усі три компанії відхилили запити на судна для завантаження російської сирої нафти в листопаді та пізніше.
Санкції США
Ймовірно, відхід грецьких вантажовідправників з торгівлі став наслідком посилення санкцій США, що були введені проти поставок російської нафти.
У жовтні Вашингтон ініціював перші обмеження проти власників танкерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які транспортували російську нафту з ціною за барель, що перевищувала максимальну ціну у 60 доларів за барель, встановлену G7. Минулого тижня були застосовані санкції ще до трьох суден.