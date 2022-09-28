Євросоюз запропонує цінову стелю для нафти з росії, – Politico

У Європейському Союзі обговорюють нові санкції проти держави-агресорки – росії. Зокрема, йдеться про обмеження ціна на російську нафту.

Зокрема, Європейська комісія має на меті рекомендувати державам-членам Євросоюзу не надавати послуги з транспортування та страхування російської нафти, якщо ціна на сировину перевищуватиме конкретну цінову межу.

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Санкції ЄС проти росії

Йдеться про вартість реалізації російської нафти в Азії – орієнтовно на 30% менше ніж ринкова ціна на чорне золото на ринках Європи. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну саме азійські країни почали в рази активніше співпрацювати з офіційною москвою у цьому секторі. Серед лідерів були Китай та Індія.

Повідомляють, що аналогічні санкції проти росії планують запровадити й інші партнери по G7. Для прикладу Велика Британія – це країна, де страхують більшість танкерів, що є вкрай важливим аспектом для цієї сфери.

Головна ідея цього плану полягає у тому, якщо вони офіційно не підтримають обмеження цін, то такі країни як Китай та Індія не будуть мати стимулу платити більше за російську нафту. Актуальні дані щодо цін на нафту:

Марки нафти Brent та WTI, які є флагманами глобального ринку, коштують зараз 88 доларів та 80,59 долара відповідно, згідно з Bloomberg;

відповідно, згідно з Bloomberg; Водночас найвідоміша марка російської нафти Urals торгується за ціною на рівні 67,73 долара за барель, інформує Investing.com.

Протягом тривалого періоду Греція, Кіпр та Мальта виступали проти таких кроків, оскільки вони дуже добре монетизували транспортування російської нафти. Зокрема, у рамках попередніх раундів санкцій ці країни не підтримували будь-які обмеження, які могли б вплинути на нафтові танкери.

Проте офіційні особи заявили, що сторони досягли попереднього рішення, згідно з яким Греція, Кіпр та Мальта отримають певні компенсації. Водночас у ЄС готові пом'якшити санкції щодо інших питань. Йдеться про скасування заборони для транспортування: