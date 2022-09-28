Евросоюз предложит ценовой потолок для нефти из россии, – Politico

В Европейском Союзе обсуждают новые санкции против государства-агрессора – россии. В частности, речь идет об ограничении цены на российскую нефть.

В частности, Европейская комиссия должна рекомендовать государствам-членам Евросоюза не предоставлять услуги по транспортировке и страхованию российской нефти, если цена на сырье будет превышать конкретный ценовой предел.

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Санкции ЕС против россии

Речь идет о стоимости реализации российской нефти в Азии – ориентировочно на 30% меньше рыночной цены на черное золото на рынках Европы. Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, именно азиатские страны начали в разы активнее сотрудничать с официальной москвой в этом секторе. Среди лидеров были Китай и Индия.

Сообщают, что аналогичные санкции против России планируют ввести и другие партнеры по G7. Для примера Великобритания – это страна, где страхуют большинство танкеров, являющихся крайне важным аспектом для этой сферы.

Главная идея этого плана состоит в том, если они официально не поддержат ограничение цен, то такие страны как Китай и Индия не будут иметь стимула платить больше российской нефти. Актуальные данные о ценах на нефть:

Марки нефти Brent и WTI, являющиеся флагманами глобального рынка, стоят сейчас 88 долларов и 80,59 доллара за баррель соответственно, согласно Bloomberg;

за баррель соответственно, согласно Bloomberg; В то же время, самая известная марка российской нефти Urals торгуется по цене на уровне 67,73 доллара за баррель, информирует Investing.com.

В течение длительного периода Греция, Кипр и Мальта выступали против таких шагов, поскольку они очень хорошо зарабатывали на транспортировке российской нефти. В частности, в рамках предварительных раундов санкций эти страны не поддерживали какие-либо ограничения, которые могли бы повлиять на нефтяные танкеры.

Однако официальные лица заявили, что стороны достигли предварительного решения, согласно которому Греция, Кипр и Мальта получат определенные компенсации. В то же время в ЕС готовы смягчить санкции по другим вопросам. Речь идет об отмене запрета на транспортировку: