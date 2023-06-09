Обмеження проти Росії працюють, – у Зеленського розповіли про бюджет агресора та нові плани

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію із санкціями проти Росії. Зокрема, він розповів про конкретні втрати для російського бюджету.

Нагадаємо, що на сьогодні проти Росії запровадили рекордну кількість санкцій у світі. До цього лідером був Іраном.

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Єрмак про санкції проти Росії

Очільник Офісу Президента України наголосив, що санкційні обмеження проти Росії працюють. З огляду на останні оцінки від Центрального банку держави-агресорки, профіцит поточного рахунку за перші 5 місяців 2023 року становить 23 мільярди доларів. Порівняно з аналогічним періодом роком раніше, цей показник впав на 82%.

Основна причина такого падіння – стрімке скорочення торговельного балансу, який за перші пʼять місяців поточного року впав на 69% (до 44,7 мільярда доларів),

– написав Єрмак.

Глава Офісу Президента додав, що минулого року минулого року Росія неабияк виграла від високих цін на енергоносії, а також завдяки тривалому процесу запровадження санкцій проти енергетичного сектору. Нагадаємо, що часткове ембарго на російську нафту та цінова стеля на рівні 60 доларів за барель почали працювати лише 5 грудня 2022 року.

Деякі трейдери вважають, що цього літа ціни на газ у Європі можуть досягнути від'ємних значень.

За словами Єрмака, санкції проти Росії продовжують працювати та шкодити російському бюджету. Проте він наголосив, що це лише черговий доказ того, що ці обмеження необхідно посилювати. Група Макфола – Єрмака уже запропонувала низку кроків.