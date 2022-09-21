Німеччина заблокувала активи росіян на мільярди євро: що про це відомо

Німецька влада повільно просувається в оцінці російських активів. Станом на 16 вересня вони вже заморозили різних активів росіян майже на 5 мільярдів євро.

Про це повідомили під час брифінгу Федерального міністерства економіки та технологій для парламенту.

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У Німеччині заморозили активи росії на мільярди євро

Загальна сума склала 4,88 мільярда євро. З них приблизно 1,087 мільярда євро припадає на яхти, понад 2,2 мільярда євро – на заморожені кошти, а решта – на об'єкти нерухомості та інші цінні речі. Ще в червні сумарно активи, які потрапили під конфіскацію, оцінювали у 4,5 мільярда євро.

На торгах у середу, 21 вересня, долар США різко зміцнив позиції щодо кошика з 6 валют, а також оновив кілька важливих рекордів. Серед них – максимальне значення за 20 років. Одним із головних факторів впливу – заяви путіна про часткову мобілізацію в росії.

Крім того, наразі європейський санкційний список нараховує орієнтовно тисячу громадян росії та організацій з різних сфер. Наразі є складність із визначенням активів. Щодо грошей, то це ключове завдання для приватних установ.

Повідомляють, що комерційні банки, страхові компанії та інші учасники економічної діяльності у Німеччині несуть оперативну відповідальність за спостереження за заморожуванням активів під час набуття чинності відповідної ухвали Євросоюзу.