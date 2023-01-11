Дві країни серйозно відстають від запровадження санкцій на російські активи, – ЄС

З початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС не лише запровадив низку пакетів санкцій проти агресора, але й країни блоку заморозили російські активи на десятки мільярдів доларів.

Проте кілька країн ЄС не демонструють бажаного рівня активності у замороженні російських активів. Йдеться про Грецію та Мальту. Крім того, влітку 2022 року стало відомо, що ці держави подвоїли обсяги закупівлі нафти з Росії після початку повномасштабної війни проти України.

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Пасивні позиції двох країн ЄС

Наразі відомо, що усі 27 країн Євросоюзу з кінця лютого 2022 року заморозили російські підсанкційні активи майже на 20,3 мільярда євро або 22 мільярди доларів США.

При цьому Люксембург, Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія та Австрія оцінили свої дії у понад мільярд євро. Блок навіть розглядає можливість конфіскації цих активів для допомоги Україні. Перше за все йдеться про післявоєнну відбудову країни.

Майже кожна країна ЄС заморозила російські активи, щонайменше, на сотні мільйонів, згідно з документом Європейської комісії, з яким ознайомилися журналісти Reuters. У контексті цього питання яскраво виділяються Греція та Мальта. Повідомляють про такі дані:

Греція відзвітувала ЄС про замороження російських активів на суму у розмірі 212 тисяч євро ;

; Влада Мальти повідомила про 147 тисяч євро таких активів.

Це трохи дивує,

– заявив чиновник ЄС на умовах анонімності.

За його словами, ці країни або не виконують свою роботу, або у їхній фінансовій системі просто немає активів росіян, які можна оцінити у більші суми. Мальта та Греція відразу не відповіли на запит Reuters щодо цієї ситуації.

На яких питаннях зосереджені у ЄС

За понад 10 місяців, які пройшли після початку агресивної війни Росії проти України, Євросоюз вніс у чорні списки 1300 осіб та 120 організацій. Паралельно європейський блок запровадив потужні економічні санкції проти Росії, які охоплюють низку сфер. Серед них:

Торгівля;

Транспорт;

Енергетика;

Банківський та оборонний сектори;

Засоби масової інформації.

Водночас є ризик, що ЄС уже вичерпав ліміт сильних економічних санкцій проти держави-агресорки, які готові підтримати усі 27 країн. Водночас є декілька держав з яструбиною позицією щодо Росії.

Серед них Польща та країни Балтії. Вони озвучують свої заклики на регулярній основні. Наприклад, ці держави наполягали на запровадженні такої граничної ціни на російську нафту, яка якомога сильніше вдарить по доходах офіційної Москви.

Крім того, у 2023 році увага Євросоюзу прикута до питання конфіскації заморожених російських активів на користь України. Це питання також включає кошти центрального банку Росії в Європі.

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Але водночас існує питання, чи взагалі варто йти цим шляхом. Звичайно є кілька юридичних прецедентів, але деякі країни серйозно занепокоєні питанням подальших судових позовів. Тоді як інші, навпаки, підтримують ідею передачі заморожених російських активів росіян Україні, адже це буде правильно.

У зв'язку з цим Євросоюз працює над створення юридичної інфраструктури щодо притягнення до кримінальної відповідальності у всіх 27 країнах за обхід санкцій.