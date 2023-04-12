Росія намагається обходити нафтові санкції Заходу: експерти розкрили ключові методи агресора

Нафтові санкції – це один із найважливіших інструментів тиску на Росію. Йдеться про часткове ембарго від ЄС, гранична ціна на російську нафту, а також нафтові продукти. Проте держава-агресорка використовує досить сумнівні способи для обходу санкцій.

Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року почало діяти часткове ембарго на російську нафту від ЄС. Також набула чинності санкція про цінову стелю на рівні 60 доларів за барель. Рівно через два місяці запрацювала гранична межа для нафтопродуктів з Росії.

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Актуальна ситуація на ринку

Після початку дії нафтових санкцій, особливо це має відношення до лютневих обмежень, продавцям нафтопродуктів стало значно складніше виводи ці категорії товарів на ринок.

Джерела, які обізнані з цією ситуацією, повідомили про використання такого методу, як маркування нафтопродуктів, які покидають порти та не вказують конкретний пункт призначення. Річ у тому, що розмістити на ринку російські нафтопродукти суттєво важче, ніж ту ж нафту. Виділяють такі причини:

Відсутність покупців, які можуть у великих обсягах купувати нафтопродукти. Навіть попри те, що Китай та Індія збільшили обсяги імпорту, але обидві країни володіють власними достатніми запасами;

збільшили обсяги імпорту, але обидві країни володіють власними достатніми запасами; Країни, які до санкцій були головними ринками збуту, тепер уникають прямого імпорту російських нафтопродуктів. Наприклад, Південна Корея та країни Європи ;

; За словами очільника відділу скрапленого природного газу в FGE, у сучасних реаліях для російських нафтопродуктів відсутні чіткі, спеціалізовані канали збуту через позицію вище згаданих країн.

Експорт та виклики для агресора

Згідно з даними Kpler, за обсяги експорту нафтопродуктів Росією за березень 2023 року склала орієнтовно 1,34 мільйона тонн. Показник за аналогічний період роком раніше був на такому ж рівні. Але залишається відкритим питанням, чи зможе агресор підтримувати таку динаміку протягом найближчих місяців.

Старший аналітик компанії К'яран Тайлер додав, що запровадження санкцій буквально жоден вантаж з російськими нафтопродуктами не приховував інформацію про місце призначення, тоді як в березні цей показник становив майже четверту частину експорту. За словами фахівця, це може свідчити про дві тенденції:

Спроби приховати країну походження цієї категорії товарів;

Складнощі із пошуком ринків збуту. Тайлер наголосив, що ця проблема уже має системний характер, а також припустив, що у Росії можуть знизити обсяги виробництва нафтопродуктів або скоротити експорт.

Експерти про методи, які використовує Росія

У FGE додають, що російський бензен зберігають у резервуарах ОАЕ та Західної Африки. У минулому це була рідкість. Bloomberg повідомляє, що серед заходів для спроб обійти санкції та подолати фінансові обмеження ЄС та його партнерів, – зміна документації та змішування з неросійськими брендами палива.

Практика змішування російського палива з іншими видами набрала обертів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а після запровадження санкцій рівень активності не зменшився. Проте деякі покупці з Північної Азії заявляють про небажання купувати нафтопродукти з переоформленими документами