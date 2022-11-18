У ЄС заморозили російські активи майже на 70 мільярдів євро, – Politico

Після повномасштабного нападу Росії на Україну у світі почали заморожувати російські активи. Стали відомо нові деталі про цей процес у Європейському Союзі.

Левову частку із заморожених активів виявили у Бельгії. Йдеться про 50 мільярдів євро.

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ЄС заморозив російські активи на 68 мільярдів євро

Далі йде Люксембург з 5,5 мільярда євро. Російські активи також заморозили в Італії, Франції, Німеччині, Ірландії та Австрії. Загалом на ці країни припадає більше ніж 90% заморожених активів росіян.

Водночас наразі невідомо скільки золото-валютних резервів Росії заморозили в Європейському Союзі. В одному із внутрішніх документів вказана приблизна сума у розмірі 33,8 мільярда євро. Проте додають, що триває процес оцінки.

Крім того, Європейська комісія очікує ухвалення закону Європейською радою щодо визнання кримінальним злочином ухилення від санкцій. Проте цей процес трохи сповільнює Польща.

Офіційна Варшава повністю підтримує це рішення, але польські політики мають ухвалити відповідний закон на національному рівні. Цей процес триває саме зараз.