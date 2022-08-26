Попри потужні санкції: на скільки зросли прибутки компаній з росії

Після 24 лютого 2022 року – повномасштабного нападу росії на Україну – чимало країн запровадили санкції проти агресора. Як це вплинуло на прибутки російських компаній – читайте далі.

На жаль, у другому кварталі компанії у росії зуміли вийти на прибуток, попри санкційні обмеження зі сторони країн Заходу, які сприяли початку рецесії економіки держави-агресорки.

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Прибутки російських компаній зросли

Повідомляють, що прибутки російських компаній за три місяці зросли на 25%. За даними Sberbank CIB з використанням інформації від росстату, прибутковість компаній зросла до 9,5 трильйона рублів або 144 мільярди доларів США (розрахунок за середнім курсом).

Американський долар з початку року суттєво зміцнив свої позиції на ринку. Зокрема, Індекс долара наразі коливається на рівні , який близький до річного максимуму. Експерти очікують, що до кінця року ця динаміка буде тривати.

Тоді як зростання цього показника у річному розрахунку перевершило зростання споживчих цін на 17% за аналогічний проміжок часу. На думку аналітиків держкредитора, результати другого кварталу 2022 року можна оцінити як позитивні. Вони також додали, що це вказує на стійкість економіки агресора, а суттєве зростання прибутків вселяє надію на хвилю пожвавлення у секторі корпоративних інвестицій.

Зокрема, сектор виробництва, який зазнав одного з найпотужніших ударів через санкційні обмеження щодо припинення імпорту низки важливих елементів, все одно прозвітував про прибуток на рівні 44%. Водночас ці показники у сфері транспортування та зберігання пішли вгору аж на 168%. Крім того, повідомляють про наступні дані:

прибутковість секторів нерухомості, будівництва, готельного бізнесу й закладів громадського харчування теж зросла;

це пояснюють тим, що росіяни зараз не мають змоги виїхати за кордон у зв'язку з обмеженнями міжнародного авіасполучення.

Які сектори втратили гроші

Водночас є сектори, у яких за останній квартал, навпаки рівень прибутків впав. Йдеться про гуртову та роздрібну торгівлю.Через зниження обсягів продажів, компанії з цього сектору заробили на 13% менше.

Тоді як прибуток у видобутку знизився більше ніж вдвічі – на 51%. Річ у тому, що санкції Заходу вдарили по основних виробниках росії. Аналогічна ситуація й у технологічному секторі, який масово покинули іноземні гравці. Тут прибутки впали відразу на 48%.