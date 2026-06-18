США "тихо" ухвалили рішення щодо санкцій проти Росії

Мінфін США не опублікував інформацію щодо продовження періоду скасування санкцій проти Росії у середу. Йдеться про послаблення обмежень проти російської нафти, що "застрягла" в морі, яке діяло раніше.

Чи буде продовжено послаблення санкцій проти Росії?

Як відомо, 17 червня Трамп утримався від будь-яких зобов'язань щодо повторного запровадження американських санкцій проти Росії, повідомляє Reuters.

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Водночас дія послаблень закінчилася. Американський президент вказав на можливість поновити санкції, адже "повертається" нафта з Близького Сходу.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Ми розглядаємо це питання. Ми бачимо, наскільки сильно впаде ціна на нафту, вона справді падає. Незабаром ми зможемо це зробити, бо нафта вже тече.

"Повернення" санкцій проти Росії можливе саме на тлі угоди США та Ірану. Зокрема, через те, що Тегеран, згідно з домовленостями, зможе експортувати нафту.

Тегеран може негайно продавати нафту після церемонії підписання угоди, яка очікується пізніше цього тижня, заявив у вівторок високопосадовець США. Але для відновлення нормальних рівнів потоків нафти і газу можуть знадобитися місяці,

– вказує видання.

Зверніть увагу! За словами глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Бірола, війна на Близькому Сході призвела до найбільших потрясінь на світових енергетичних ринках за всю історію.

Зауважимо, санкції проти Росії послаблювалися саме для того, аби зменшити ціни на енергоносії. Вартість нафти злетіла з початку війни на Близькому Сході, тобто, з кінця лютого. Це стало наслідком обмеження постачань, а також – пошкодження нафтової інфраструктури в регіоні. Дію послаблення продовжували декілька разів.