Санкції в дії: у фінському порту затримали російське судно з вантажем на мільйони євро

У Фінляндії затримали російське вантажне судно Swem. Інцидент стався у порту Котка. Що про це відомо – читайте далі.

Головна причина затримки російського судна – санкції Євросоюзу проти держави-агресорки. Повідомляють, що Swem перевозив 20 тисяч тонн добрив.

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У Фінляндії зупинили російське судно

Судно затримали у зв'язку з підозрою, що добрива можуть належати компанії російського олігарха, на якого розповсюджується дія санкцій. Наразі його ім'я не називають.

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Вартість добрив оцінюють від 10 до 12 мільйонів євро. Ситуацію з російським судном також прокоментували у Міністерстві закордонних справ Фінляндії. Зокрема, повідомляють, що у співпраці з владою МЗС вдалося з'ясувати, що вантаж містить добрива, які, ймовірно, належать особі зі списку санкцій ЄС.

Згідно з правилами ЄС, активи мають бути заморожені, якщо їх ідентифікують,

– розповіли у фінському відомстві.

Наразі російське судно знаходиться поза межами фінського порту та очікує інформацію щодо того, чи можуть вони отримати дозвіл на вихід з країни. Крім того, за словами очільника порту, вперше завдяки санкціям ЄС зупинили переміщенню вантажів через Фінляндію.