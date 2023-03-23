Главная причина задержки российского судна – санкции Евросоюза против государства-агрессора. Сообщают, что Swem перевозил 20 тысяч тонн удобрений.

Обратите внимание Фокус на Европе: обзор рынка и актуальные возможности для инвесторов

В Финляндии остановили российское судно

Судно задержали из-за подозрения, что удобрения могут принадлежать компании российского олигарха, на которого распространяется действие санкций. Пока его имя не называют.

К теме! В Швейцарии банки начали проверять клиентов-россиян. Это тоже объясняют с санкциями. В случае невыполнения требований финансовых учреждений предусматривают блокировку счетов.

Стоимость удобрений оценивают от 10 до 12 миллионов евро. Ситуацию с российским судном также прокомментировали в Министерстве иностранных дел Финляндии. В частности, сообщают, что в сотрудничестве с властями МИД удалось выяснить, что груз содержит удобрения, вероятно принадлежащие лицу из списка санкций ЕС.

Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если их идентифицируют,

– рассказали в финском ведомстве.

В настоящее время российское судно находится вне финского порта и ожидает информацию о том, могут ли они получить разрешение на выход из страны. Кроме того, по словам главы порта, впервые благодаря санкциям ЕС остановили перемещение грузов через Финляндию.