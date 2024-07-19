Велика Британія посилює боротьбу з тіньовим флотом Росії: що обіцяє новий прем'єр країни

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Офіційний Лондон зосередив увагу на танкерах, завдяки яким Росія продовжує займатися нафтовим експортом.

Велика Британія прагне обмежити здатність Росії обходити санкції Заходу. До нового санкційного списку внесли 11 суден, які продовжують транспортувати російську нафту.

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Британія запровадила нові санкції проти тіньового флоту Росії

Виділяють кілька ключових причин запровадження нових санкцій проти тіньового флоту Росії:

Спроби Росії обходити західні обмеження на експорт нафти;

Намагання Кремля використовувати старі й небезпечні судна для експорту сировини, що сприяє створенню серйозних екологічних ризиків.

Варто додати, що до тіньового флоту Москви входять танкери, які не належать західним компаніям і не застраховані західними страховиками. Крім того, на початку липня оприлюднили звіт, у якому вказали, що санкції G7 проти Росії не досягають однієї із головних цілей, для яких вони були запроваджені підвищення вартості постачання нафти.

Велика Британія знову посилює санкційний тиск на Росію через її повномасштабну війну проти України. Нові санкції є продовженням заходів, які запровадили у червні. Йдеться про обмеження діяльності шести танкерів та російських компаній у сфері виробництва та транспортування скрапленого природного газу.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав у соціальній мережу X (Twitter у минулому), що не дозволить тіньовому флоту Росії та брудним грошам, які він генерує, вільно проходити через європейські водні шляхи та ставити їхню безпеку під загрозу. Політик також наголосив, що Україна є і буде у центрі порядку денного його уряду.