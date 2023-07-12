Monobank повернув гроші клієнтів від підсанкційного брокера: про яку суму йдеться

Український Monobank після закриття свого інвестиційного проєкту повідомив про результати переговорів з підсанкційним брокером EXANTE. У центрі уваги був процес повернення коштів українським інвесторам.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що вони отримали кошти клієнтів з рахунку брокера, проти якого РНБО ввела санкції. Він також додав, що за останні 6 днів це питання було пріоритетом.

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Клієнтам Mono Invest повернули гроші

Гороховський заявив, що брокер EXANTE, який є одним із найбільших у Європі, відразу погодився повернути кошти українських клієнтів. Також Monobank звернувся по допомогу до Нацбанку, аби уникнути порушення закону під час повернення коштів українським інвесторам.

Згідно з дописом бізнесмена, ввечері, 11 липня, компанія EXANTE повернула усі кошти клієнтів Mono Invest. Йдеться про суму у розмірі 5,5 мільйона доларів. Уже у середу, 12 липня, Олег Гороховський написав, що усі клієнти отримали свої гроші.

Що відомо про ситуацію з Mono Invest

Нагадаємо, що брокер EXANTE потрапив у новий санкційний список від РНБО. Обмеження будуть діяти протягом 10 років, а також передбачають блокування активів та обмеження щодо капіталу. Одна з головних причин запровадження санкцій – торгівля облігаціями Альфа Банку на платформі Exante.

Олег Гороховський заявив, що клієнти банку втратили інвестиційний продукт через схему Альфа Банку. Водночас він наголосив, що продукт підсанкційного банку продовжує працювати.