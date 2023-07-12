Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что они получили средства клиентов со счета брокера, против которого СНБО ввел санкции. Он также добавил, что за последние 6 дней этот вопрос являлся приоритетом.

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Клиентам Mono Invest вернули деньги

Гороховский заявил, что брокер EXANTE, являющийся одним из крупнейших в Европе, сразу согласился вернуть средства украинских клиентов. Также Monobank обратился за помощью к Нацбанку во избежание нарушения закона при возвращении средств украинским инвесторам.

Согласно сообщению бизнесмена, вечером, 11 июля, компания EXANTE вернула все средства клиентов Mono Invest. Речь идет о сумме в размере 5,5 миллиона долларов. Уже в среду 12 июля Олег Гороховский написал, что все клиенты получили свои деньги.

Что известно о ситуации с Mono Invest

Напомним, что брокер EXANTE попал в новый санкционный список от СНБО. Ограничения будут действовать в течение 10 лет, а также предусматривают блокировку активов и ограничение капитала. Одна из главных причин введения санкций – торговля облигациями Альфа Банка на платформе Exante.

Олег Гороховский заявил, что клиенты банка потеряли инвестиционный продукт через схему Альфа Банка. В то же время, он отметил, что продукт подсанкционного банка продолжает работать.