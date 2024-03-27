Відома компанія з Південної Кореї Samsung ухвалила ще одне важливе рішення щодо Росії. Йдеться про платіжні системи якими користуються для оплати різних товарів та послуг.

Про своє рішення компанія Samsung, капіталізація якої на фондовій біржі становіть майже 394 мільярди доларів‚ повідомила на сайті.

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Samsung відмовився від карток "Мир"

Річ у тому‚ що з 3 квітня 2024 року платіжна система Samsung Pay не буде приймати та додавати російські платіжні картки "Мир". Ба більше‚ усі картки‚ які були у системі до цього видалять.

Водночас у Білорусі сервіс від компанії Samsung Pay буде працювати без будь-яких змін.

Нагадаємо‚ Samsung Pay далеко не перш загально визнана у світі платіжна система, яка припинила приймати картки "Мир". На аналогічний крок також пішли системи Apple Pay та Google Pay. Крім того‚ російські ЗМІ повідомляють‚ у Google Pay більше немає мобільного застосунку російської платіжної системи "Мир" для оплати смартфоном Mir Pay. Варто додати‚ що картки платіжної системи "Мир" з кінця березня 2024 року більше не будуть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків у Вірменії.

Що ще варто знати про позицію Samsung: