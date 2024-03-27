Про своє рішення компанія Samsung, капіталізація якої на фондовій біржі становіть майже 394 мільярди доларів‚ повідомила на сайті.

Зверніть увагу Інформація – це нове "золото": як на цьому заробляти

Samsung відмовився від карток "Мир"

Річ у тому‚ що з 3 квітня 2024 року платіжна система Samsung Pay не буде приймати та додавати російські платіжні картки "Мир". Ба більше‚ усі картки‚ які були у системі до цього видалять.

До теми! Водночас у Білорусі сервіс від компанії Samsung Pay буде працювати без будь-яких змін.

Нагадаємо‚ Samsung Pay далеко не перш загально визнана у світі платіжна система, яка припинила приймати картки "Мир". На аналогічний крок також пішли системи Apple Pay та Google Pay. Крім того‚ російські ЗМІ повідомляють‚ у Google Pay більше немає мобільного застосунку російської платіжної системи "Мир" для оплати смартфоном Mir Pay. Варто додати‚ що картки платіжної системи "Мир" з кінця березня 2024 року більше не будуть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків у Вірменії.

Що ще варто знати про позицію Samsung: