Рубль і російські акції знижуються: все через зрив переговорів щодо України

На новини про скасування переговорів щодо перемир'я в Україні фондовий ринок та валютний ринок Росії різко відреагували зниженням на торгах, пишуть російські ЗМІ.

Як змінився курс рубля

Станом на ранок 23 квітня, курс долара зріс на 1,5% – до 82,71 рубля. Водночас на російському міжбанківському ринку підіймався до 83,1 рубля, що є найвищим рівнем за тиждень, передає 24 Канал.

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Крім того, євро подорожчав до рубля на 2,2% – до 94,5 рубля, а курс юаня на Мосбіржі збільшився на 2% – до 11,35 рубля.

Спочатку індекс Московської біржі встановив позначку 3000 пунктів, а сьогодні, на початку торгів, опустився до 2900 пунктів.

Акції "Газпрому" подешевшали на 3,2%,

Ощадбанку – на 1,5%,

ВТБ – на 3,1%,

"Роснєфті" – на 2,9%,

"Аерофлот" втратив понад 3% в ціні.

Зауважте! Аналітик Freedom Finance Global Володимира Чернова заявив, що така негативна динаміка пов'язана з тим, що заплановані на 23 квітня мирні переговори щодо війни в Україні зірвалися.