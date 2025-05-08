Одна из крупнейших экономик мира накопила рекордные запасы валюты

Китай накопил рекордные резервы валюты

Китай в апреле увеличил свои валютные резервы до рекордного уровня с сентября 2024 года. Речь идет о сумме в размере 3,28 триллиона долларов, пишет 24 Канал. В марте валютные резервы оценивали 3,241 триллиона долларов, согласно данным Народного банка Китая.

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Стоит добавить, что в апреле юань вырос на 0,21% относительно американского доллара. Тогда как доллар существенно ослабил свои позиции на рынке. Индекс доллара США за прошлый месяц подешевел на 4,34% по отношению к корзине из 6 основных валют.

Напомним, что доллар США может получить серьезный удар в Азии. Дело в том, что азиатские инвесторы могут продать американской валюты на 2,5 триллиона долларов.

Также за апрель в резервах Китая выросло количество золота. На конец месяца объемы драгоценного металла оценили в 73,77 миллиона унций. Китайский народный банк покупает золото шестой месяц подряд. При этом стоимость запасов золота выросла до 243,6 миллиарда долларов.