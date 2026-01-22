Сколько можно получить за золотой лом после рекордного подорожания этого металла

В среду цена на золото достигла рекордного уровня. Стоимость этого металла превысила 4 800 долларов за унцию. Такие изменения повлияли и на цену лома.

Какова стоимость золота в ломе 22 января 2026 года?

На конечную стоимость лома влияет проба на изделии. Ведь она указывает на долю чистого металла в сплаве.

Важно! Чтобы благодаря пробе понять долю чистого металла, нужно указанное на изделии значение разделить на 10. Это и есть процент. Например, в золотом браслете с 585 пробой – 58,5% золота, а все остальное – примеси.

Как сообщает НБУ, сегодня цены на золотой лом, в зависимости от пробы следующие:

для изделия, имеющего 333 пробу, цена за грамм составляет – 2 203,94 гривны;

изделия, который имеет 375 пробу – 2 481,92 гривны за грамм;

500 пробу – 3 309,22 гривны за грамм;

583 пробу – 3 858,55 гривны за грамм;

585 пробу – 3 871,79 гривны за грамм;

750 пробу – 4 963,83 гривны за грамм;

900 пробу – 5 956,60 гривны за грамм;

999 пробу – 6 611,82 гривны за грамм.

Как изменила цена на банковское золото 22 января 2026 года?

Стоимость банковского золота различается, в зависимости от его качества. По данным НБУ, закупочные цены сегодня следующие:

золото наивысшей категории сегодня – 6 685,29 гривны за грамм;

металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 665,23 гривны за грамм;

металл, не соответствующий требованиям по качеству банковских металлов – 6 618,44 гривны за грамм.

Что произошло с ценой золота на мировом рынке?