НБУ устанавливает закупочные цены на золотой лом с учетом мировых тенденций. В октябре золото продолжает дорожать.

Какая сейчас цена на лом золота?

Стоимость лома также зависит и от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Сейчас закупочные цены следующие:

если золото 333 пробы – 1 880,77 гривны за грамм

375 пробы – 2 117,99 гривны за грамм;

500 пробы – 2 823,99 гривны за грамм;

583 пробы – 3 292,77 гривны за грамм;

585 пробы – 3 304,06 гривны за грамм;

750 пробы – 4 235,98 гривны за грамм;

900 пробы – 5 083,17 гривны за грамм;

999 пробы – 5 642,32 гривны за грамм.

Важно! Проба указывает на процент золота в составе. Определить его чрезвычайно легко. Например, 750 проба – 75% золота в сплаве, 585 – 58,5%.

Что происходит с ценами на золото?

Золото подорожало почти на 60% с начала года. 1 октября этот металл достиг – 3 891,96 доллара за унцию.

Уже в минувшую пятницу установился рекорд. 1 унция начала стоить – 4 378,69 доллара. Впоследствии этот металл упал в цене. Сегодня его рост возобновился. Утром 20 октября золото стоило – 4 254,59 доллара за унцию

НБУ откорректировал закупочные цены на золото. В частности, банковский металл начал стоить – 5 705,02 гривны за грамм.

Обратите внимание! Аналитики считают, что золото продолжит дорожать и в 2026 году достигнет как минимум 5 000 долларов за унцию.