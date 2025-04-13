За последние 5 лет золото подорожало почти в 3 раза

С 2020 года по 2025 год стоимость 1 тройской унции золота, а это чуть больше, чем 31 грамм, выросла по учетной цене НБУ в гривне с 44,3 тысячи гривен до 129,2 тысячи гривен. В долларовом эквиваленте диапазон составил с 1,60 тысячи долларов до 3,10 тысячи долларов.

Когда золото дорожало больше всего

Банкир Сергей Мамедов рассказывает, что, например, за 10 лет стоимость 1 тройской унции золота выросла с 27,84 тысячи гривен до 129,20 тысячи гривен, передает 24 Канал.

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Тенденция к росту стоимости золота наблюдается практически в течение всего исследуемого периода, кроме периода с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Наиболее стремительный рост стоимости золота как в гривне, так и в долларах США, наблюдался в период с 2024 года по 2025 год.

Обратите внимание! Зато за последние 5 лет по курсу НБУ гривна просела относительно доллара в 1,5 раза – с 27,63 гривны за доллар до 41,42 гривны за доллар, а за последние 10 лет в 1,8 раза – с 23,45 гривны за доллар до 41,42 гривны за доллар.

Интересно, что стоимость золота в Украине от начала полномасштабного вторжения росла следующим образом:

С 1 апреля 2022 года по аналогичный период в 2023 году – в гривневом эквиваленте по курсу НБУ рост составил 27%.

С 2023 год по 2024 год – 20%.

С 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года – 50%.

Таким образом, за 3 года стоимость золота увеличилась почти на 100%.

Как формируется стоимость золота Золото не привязано ни к одной валюте, но его стоимость формируется на основе объема предложения и спроса на рынке. Золото считается безопасным активом, а потому используется для страхования от рисков в долгосрочной перспективе.

Будет ли цена на золото расти в дальнейшем

Как заявляет Мамедов, из-за геополитической нестабильности существует вероятность, что стоимость золота будет продолжать расти.

В частности, это может произойти и из-за новой таможенной политики США. Прогнозируется, что в период с 1 апреля 2025 года по 1 апреля 2026 года рост цен на золото может составить 10% – 12%,

– добавляет господин Сергей.

Таким образом, можно сделать вывод, что золото является эффективным инструментом долгосрочного финансирования, а именно из-за сохранения средств от инфляции и ощутимой прибыли.