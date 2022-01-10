Золото может установить новый рекорд в 2022 году: что этому способствует

Золото – это один из самых ценных активов на рынке. В 2022 году цена драгоценного металла может установить новый рекорд. О главных факторах влияния и при чем здесь Украина – читайте дальше.

По словам аналитика по ресурсам компании по управлению фондами Fat Prophets, цена золота может достичь нового максимума в 2022 году. Речь идет о 2100 долларов за унцию.

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Что будет с ценой золота

В августе 2020 года был зафиксирован последний рекорд по стоимости золота. Тогда торги закрылись с ценой на уровне 2075 долларов за унцию. На момент создания этого материала унция драгметалла стоит 1797 долларов, информирует GoldPrice. К главным факторам, которые могут привести к удорожанию золота, Дэвид Леннокс относит:

слабые позиции доллара США,

инфляцию.

Леннокс считает, что есть все условия для падения доллара США, хотя этого еще не произошло. Если этот сценарий станет реальностью, это будет "благом" для драгоценного металла.

Мы действительно считаем, что в течение 2022 увидим, как тестирование цены на золото достигнет рекордно высоких показателей,

– сообщил аналитик.

Золото может установить новый рекорд / Фото Pexels

Леннокс также добавил, что вряд ли цена золота стремительно пойдет вверх после того, как достигнет нового рекорда. Золото рассматривается как защита от инфляции и увеличивается в цене по мере падения доллара, но его послужной список в прошлом был неоднозначным.

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Следует добавить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.

Дэвид Леннокс рассказал, что геополитическое напряжение между крупными военными государствами может ускорить рост цен на золото. В частности, наращивание российских войск у границ Украины – "фокус, где это может быстро обернуться катастрофой".