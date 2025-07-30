Цены на золото растут накануне заседания Федеральной резервной системы США. На нем должно быть принято решение относительно процентной ставки в крупнейшей экономике мира.

В среду, 30 июля, котировки золота удерживаются возле отметки 3 325 доллара за унцию после роста на 0,4% в прошлый день. Этот рост был вызван снижением доходности казначейских облигаций, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Спотовая цена золота снизилась на 0,1%, до 3 324,75 доллара за унцию.

Что влияет на стоимость золота?

Прогнозируется, что руководство американского центробанка сохранит процентные ставки без изменений, несмотря на давление со стороны президента Дональда Трампа, который настаивает на снижении стоимости заимствований.

Важно! Падение доходности облигаций и удешевление заимствований обычно поддерживают цены на золото, поскольку этот металл не приносит процентного дохода.

Тарифная политика Трампа и опасения по поводу мировой торговой войны стали одним из главных факторов роста цен на золото более чем на 25% с начала года. Дополнительным стимулом стал рост геополитической напряженности, что усилило спрос на защитные активы в мире.