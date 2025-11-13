Приближается к рекорду: как изменилась цена золота сегодня
- Цена золота сегодня выросла на 0,7% и составляет 4 229,19 доллара за унцию.
- Рост цен на золото обусловлен ожиданием возобновления работы правительства в США, высоким спросом и вероятным снижением ставки ФРС в декабре.
Стоимость золота росла в течение последних нескольких дней. Цена этого металла сегодня увеличилась на 0,7%.
Почему золото подорожало сегодня?
Унция золота сегодня имела цену – 4 229,19 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Напомним! Как сообщает Reuters, 20 октября золото установило ценовой рекорд – 4 381,21 доллара за унцию.
Цены на золото корректируются под влиянием нескольких факторов:
- ожидание возобновления работы правительства в США (Трамп уже подписал соответствующий закон);
- значительный спрос;
- вероятное снижение ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов (сейчас его ждут примерно 80%).
Драгоценные металлы растут вместе с акциями, поскольку трейдеры продолжают опережать снисходительность, а решение вопроса о прекращении работы правительства США существенно не изменит траекторию, поскольку ожидается, что оно будет способствовать росту уровня долга,
– отметил трейдер драгоценных металлов с InProved Уго Паскаль.
Обратите внимание! С начала года золото выросло в цене более чем на 60%.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость серебра выросла на 0,6%. Сегодня цена этого металла – 53,70 доллара за унцию.
Платина, свою очередь, подешевела на 0,1%. Цена за унцию такого металла – 1 613,17 доллара.
Подешевел и палладий на 0,5%. Унция этого металла стоит – 1 466,05 долларов.