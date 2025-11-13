Приближается к рекорду: как изменилась цена золота сегодня

Стоимость золота росла в течение последних нескольких дней. Цена этого металла сегодня увеличилась на 0,7%.

Почему золото подорожало сегодня?

Унция золота сегодня имела цену – 4 229,19 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Напомним! Как сообщает Reuters, 20 октября золото установило ценовой рекорд – 4 381,21 доллара за унцию.

Цены на золото корректируются под влиянием нескольких факторов:

ожидание возобновления работы правительства в США (Трамп уже подписал соответствующий закон);

значительный спрос;

вероятное снижение ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов (сейчас его ждут примерно 80%).

Драгоценные металлы растут вместе с акциями, поскольку трейдеры продолжают опережать снисходительность, а решение вопроса о прекращении работы правительства США существенно не изменит траекторию, поскольку ожидается, что оно будет способствовать росту уровня долга,

– отметил трейдер драгоценных металлов с InProved Уго Паскаль.

Обратите внимание! С начала года золото выросло в цене более чем на 60%.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?