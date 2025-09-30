Новый шокирующий рекорд: 100 граммов этого металла стоят как хорошая машина
- Золото установило новый рекорд, достигнув 3 870,14 доллара за унцию, что является самой высокой отметкой за 16 лет.
- Спотовая стоимость серебра выросла на 0,3% до 47,08 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,5% до 1609,40 доллара за унцию.
Золото установило новый шокирующий рекорд. Оно достигло самой высокой ценовой отметки за последние 16 лет.
Как подорожало золото?
Утром во вторник спотовая цена на золото выросла на 1%. Она достигла 3 870,14 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Опять дешевеет: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас
Обратите внимание! Стоимость слитков выросла на 12,3% за сентябрь.
Уровень в 4 000 долларов сейчас кажется жизнеспособной целевой ценой для золота на конец года, тогда как рыночная динамика, такая как более низкие процентные ставки и текущие геополитические горячие точки, продолжают работать в пользу драгоценного металла,
– отметил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Вотерер.
Что больше всего влияет на стоимость золота сейчас:
- Ожидания трейдеров относительно снижения ставок ФРС. Сейчас ожидается их корректировка "вниз" на 25 базисных пунктов.
- Вероятная приостановка работы американского правительства. Этого можно избежать. Известно, что Трамп и его команда продолжают попытки откорректировать ситуацию.
Нужно понимать, что золото процветает в условиях неопределенности. Ведь именно оно считается безопасным активом.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
- Спотовая стоимость серебра выросла на 0,3%. Она увеличилась до 47,08 доллара за унцию. С начала месяца этот металл вырос в цене на 18,6%.
- Подорожала и платина. Этот драгоценный металл вырос в цене на 0,5% и достиг 1 609,40 доллара за унцию.
- Палладий вырос в цене на 0,9%. 1 унция этого металла достигла – 1 278,62 доллара.
Что произошло с ценами на драгоценные металлы?
29 сентября золото установило предыдущий ценовой рекорд. Оно достигло – 3 819,59 доллара за унцию.
Подорожало вчера и серебро более чем на 2%. Этот металл имел цену – 46,94 доллара за унцию.
Обратите внимание! По данным НБУ, закупочная цена на банковское золото сейчас – 5 036,15 гривны за грамм.