30 сентября, 12:35
Новый шокирующий рекорд: 100 граммов этого металла стоят как хорошая машина

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Золото установило новый рекорд, достигнув 3 870,14 доллара за унцию, что является самой высокой отметкой за 16 лет.
  • Спотовая стоимость серебра выросла на 0,3% до 47,08 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,5% до 1609,40 доллара за унцию.

Золото установило новый шокирующий рекорд. Оно достигло самой высокой ценовой отметки за последние 16 лет.

Как подорожало золото?

Утром во вторник спотовая цена на золото выросла на 1%. Она достигла 3 870,14 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Стоимость слитков выросла на 12,3% за сентябрь.

Уровень в 4 000 долларов сейчас кажется жизнеспособной целевой ценой для золота на конец года, тогда как рыночная динамика, такая как более низкие процентные ставки и текущие геополитические горячие точки, продолжают работать в пользу драгоценного металла, 
– отметил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Вотерер.

Что больше всего влияет на стоимость золота сейчас:

  • Ожидания трейдеров относительно снижения ставок ФРС. Сейчас ожидается их корректировка "вниз" на 25 базисных пунктов.
  • Вероятная приостановка работы американского правительства. Этого можно избежать. Известно, что Трамп и его команда продолжают попытки откорректировать ситуацию.

Нужно понимать, что золото процветает в условиях неопределенности. Ведь именно оно считается безопасным активом.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?

  • Спотовая стоимость серебра выросла на 0,3%. Она увеличилась до 47,08 доллара за унцию. С начала месяца этот металл вырос в цене на 18,6%.
  • Подорожала и платина. Этот драгоценный металл вырос в цене на 0,5% и достиг 1 609,40 доллара за унцию.
  • Палладий вырос в цене на 0,9%. 1 унция этого металла достигла – 1 278,62 доллара.

Что произошло с ценами на драгоценные металлы?

  • 29 сентября золото установило предыдущий ценовой рекорд. Оно достигло – 3 819,59 доллара за унцию.

  • Подорожало вчера и серебро более чем на 2%. Этот металл имел цену – 46,94 доллара за унцию.

Обратите внимание! По данным НБУ, закупочная цена на банковское золото сейчас – 5 036,15 гривны за грамм.