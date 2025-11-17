Ситуация стабилизируется: как изменилась цена на золото сейчас

Цена золота стабилизировалась. Это произошло после снижения стоимости этого металла в течение последней сессии почти на 2%.

Что происходит с ценами на золото сейчас?

Цены на золото стабильная, в частности, из-за того, что инвесторы ожидали экономические данные США на этой неделе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Важно! Благодаря этим данным, инвесторы хотели получить подсказки, относительно того, как может измениться ставка ФРС.

Спотовая стоимость золота сегодня достигла – 4 077,57 доллара за унцию. Вероятно, она пока будет оставаться стабильной.

Спотовые цены стабильны, поскольку покупка инвесторами золота как защита от неопределенности на рынке после падения цен на прошлой неделе частично компенсировала давление со стороны твердого доллара США и уменьшила ожидания относительно снижения ставки ФРС,

– сказал аналитик Swissquote Карло Альберто Де Каса.

Также цена золота корректируется под влиянием:

роста индекса доллара;

вероятности снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре (сейчас трейдеры оценивают эту вероятность в 45%, а еще на прошлой неделе она была – 62%).

Обратите внимание! За 2025 год цена золота выросла на 56%. Рекорд был установлен 20 октября, тогда унция достигла – 4 381,21 доллара, сообщает Reuters. Сейчас некоторые аналитики считают, что этот металл продолжит дорожать. Он может достичь 5 тысяч долларов в 2026 году.

Какова стоимость других драгоценных металлов?