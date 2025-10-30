Продолжает дорожать: золото снова идет вверх

Золото снова подорожало. Этот металл растет в цене после ощутимого падения накануне.

Как подорожало золото?

Золото выросло в цене на 0,6%. Стоимость унции достигла – 3 953,04 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Напомним! 20 октября золото, по данным Reuters, достигло рекордного уровня. Цена за унцию составила – 4 381,21 доллара.

Почему золото начало расти в цене:

падает доллар;

снижение ставок ФРС (их понизили на 25 базисных пунктов).

Ястребиное снижение ставки со стороны ФРС и падение шансов на очередное снижение ставки в декабре также негативно влияют на золото. Я думаю, что золото может продолжать снижаться, учитывая эту динамику. Хотя в долгосрочной перспективе тенденция к росту для золота,

– отметил аналитик Capital.com Кайл Родда.

Важно! Председатель ФРС Джером Пауэлл заметил, что финансовым рынкам не стоит ожидать в конце года нового снижения ставок.

Заметим, что США и Китай провели встречу, где договорились о дальнейшем взаимодействии. Лидеры стран смогли договориться, относительно взаимных уступок, в частности, снижение тарифов. Трамп оценил эту встречу на "12 из 10".

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?