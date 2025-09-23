Самое дешевое золото: таких украшений можно купить много
- Самым дешевым золотом считается 333 проба, которая содержит 33,3% золота.
- Самый дорогой металл – банковское золото 999,9 пробы, которое стоит 22 сентября – 4 788,56 гривны за грамм.
Количество золота в сплаве обозначается пробой. Именно это число указывает на процент драгоценного металла.
Какое золото самое дешевое сейчас?
Самым дешевым считается золото 333 пробы. То есть этого драгоценного металла – 33,3% от всего сплава, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Все изменится с 1 октября: НБУ принял решение о выводе этой копейки из обращения
Обратите внимание! При расчете конечной стоимости украшения играет роль не только проба. Также на цену влияют дизайн, наличие драгоценных камней и другие факторы.
НБУ устанавливает цены на золотой лом. По состоянию на 22 сентября стоимость, в зависимости от пробы такова:
- 333 проба: 1 578,64 гривны за грамм
- 375 проба: 1 777,75 гривны за грамм;
- 500 проба: 2 370,34 гривны за грамм;
- 583 проба: 2 763,81 гривны за грамм;
- 585 проба: 2 773,29 гривны за грамм;
- 750 проба: 3 555,50 гривны за грамм;
- 900 проба: 4 266,60 гривны за грамм;
- 916 проба: 4 342,45 гривны за грамм;
- 958 проба: 4 541,56 гривны за грамм;
- 999 проба: 4 735,93 гривны за грамм.
Какой металл самый дорогой?
Самым дорогим является металл 999,9 пробы – банковский. 22 сентября он достиг 4 788,56 гривны, сообщает НБУ.
Что происходит со стоимостью золота?
22 сентября золото установило новый ценовой рекорд. Стоимость этого драгоценного металла превысила 3 700 долларов за унцию.
Для сравнения, 2 сентября, стоимость золота за унцию составляла – 3 508 долларов. Всего с начала года цена этого драгоценного металла выросла на более чем 40%.
Драгоценно ли медицинское золото?
Медицинское золото не считается драгоценным. Этот металл лишь покрыт тонким слоем позолоты. Из преимуществ медицинского золота можно выделить гипоаллергенность и низкую цену.