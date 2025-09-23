Количество золота в сплаве обозначается пробой. Именно это число указывает на процент драгоценного металла.

Какое золото самое дешевое сейчас?

Самым дешевым считается золото 333 пробы. То есть этого драгоценного металла – 33,3% от всего сплава, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Обратите внимание! При расчете конечной стоимости украшения играет роль не только проба. Также на цену влияют дизайн, наличие драгоценных камней и другие факторы.

НБУ устанавливает цены на золотой лом. По состоянию на 22 сентября стоимость, в зависимости от пробы такова:

333 проба: 1 578,64 гривны за грамм

375 проба: 1 777,75 гривны за грамм;

500 проба: 2 370,34 гривны за грамм;

583 проба: 2 763,81 гривны за грамм;

585 проба: 2 773,29 гривны за грамм;

750 проба: 3 555,50 гривны за грамм;

900 проба: 4 266,60 гривны за грамм;

916 проба: 4 342,45 гривны за грамм;

958 проба: 4 541,56 гривны за грамм;

999 проба: 4 735,93 гривны за грамм.

Какой металл самый дорогой? Самым дорогим является металл 999,9 пробы – банковский. 22 сентября он достиг 4 788,56 гривны, сообщает НБУ.

Что происходит со стоимостью золота?

22 сентября золото установило новый ценовой рекорд. Стоимость этого драгоценного металла превысила 3 700 долларов за унцию.

Для сравнения, 2 сентября, стоимость золота за унцию составляла – 3 508 долларов. Всего с начала года цена этого драгоценного металла выросла на более чем 40%.