Ощущаются колебания: что происходит с ценами на золото сейчас
- Спотовая стоимость золота уменьшилась на 0,3%, достигнув 4 340,99 доллара за унцию.
- Цены на золото снижаются из-за фиксации прибыли и уменьшения потоков инвестиций в безопасные активы.
В понедельник золото установило новый рекорд – 4 381,21 доллара за унцию. 21 числа этот металл несколько подешевел.
Что происходит с ценой на золото?
Спотовая стоимость золота сегодня упала на 0,3%. По состоянию на 7 утра она составляла – 4 340,99 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Цены продолжают снижаться: что происходит со стоимостью нефти 21 октября
Фиксация прибыли и уменьшение потоков инвестиций в безопасные активы вместе уменьшили цену на золото сегодня. Любое снижение цен на золото будет рассматриваться как возможность для покупки, пока ФРС остается на своей текущей траектории снижения ставки,
– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
А вот на подорожание золота влияют следующие факторы:
- снижение ставок ФРС (аналитики ожидают, что в октябре они опустятся на 25 базисных пунктов, а также, вероятно, продолжат снижаться в декабре);
- шатдаун в США (ожидается, что он может закончиться на этой неделе);
Обратите внимание! Из-за приостановки работы американского правительства, задержалась публикация ключевых экономических данных в США. Такая ситуация оставила "в вакууме" инвесторов и политиков перед заседанием ФРС.
- напряжение между Китаем и США (крупнейшими экономиками мира).
Какова ситуация со стоимостью других драгоценных металлов?
Спотовая стоимость серебра выросла на 1,2%. Она достигла 51,83 доллара за унцию.
Подешевела платина. Она упала в цене на 0,7% и достигла – 1 627,53 доллара за унцию.
А вот палладий подорожал на 0,1%. Этот металл стоит – 1 497,62 доллара за унцию.
Обратите внимание! По данным НБУ, закупочная цена на банковское золото сегодня – 5 676,90 гривны за грамм.