Впервые за более чем 100 лет монеты из чистого золота отчеканят в одной из стран ЕС

Более 100 лет во Франции не выпускали золотых монет – после того, как в стране прекратили чеканить наполеондоры и луидоры. Однако теперь Парижский монетный двор решил вернуться к этой практике.

Что известно о новых золотых монетах

Детали рассказали в Euronews во вторник, 26 мая. "Марианны" появятся в продаже уже совсем скоро – 16 июня.

Выпустить планируют четыре вида новых золотых монет – от 0,1 унции (около 3,1 грамма) до 1 унции (31,1 грамма). Правда, тираж пока неизвестен. На одной стороне изобразят Марианну – символ Французской республики, а другую будет украшать карта страны.

Целью является демократизация рынка золота во Франции,

– заявил директор монетного двора Марк Шварц, ссылаясь на "спрос инвесторов" на фоне стремительного роста цен в последние годы.

Дело в том, что большинство людей, которые хотят инвестировать в золото как "тихую гавань" во время нестабильности, обычно выбирает биржевые фонды, привязаны к его цене, или акции добывающих компаний.

В свою очередь новые французские монеты будут продавать по актуальной рыночной цене металла, которая сейчас составляет около 4 600 долларов за унцию – после стремительного роста более чем на 65% в прошлом году.

Предыдущие золотые и серебряные монеты Парижского двора являются преимущественно памятными или коллекционными, их изготавливают из сплавов с низким содержанием драгоценных металлов. А вот новые "Марианны" уже смогут конкурировать на мировом рынке с канадскими "Кленовыми листами" и американскими "Золотыми орлами".



Золотая "Марианна" / Фото Парижского монетного двора

В то же время для инвесторов, которые не хотят тратиться на хранение золота дома, предлагают цифровую монету. Ее будут хранить в монетном дворе до момента, пока владелец не решит продать актив.

Интересно! Самой дорогой монетой в мире считают американский "Двойной орел" 1933 года, который так и не попал в денежное обращение. После отказа США от золотого стандарта почти весь тираж отозвали и переплавили, но нескольким экземплярам все же удалось "ускользнуть". Один из них продали в 2021 на аукционе за рекордные 18,9 миллиона долларов – единственный, которым частное лицо может владеть на законных основаниях.