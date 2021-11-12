Жители Майами будут получать особые выплаты в биткоинах: это часть амбициозного плана

Мэр Майами Фрэнсис Суарес анонсировал создание криптокошельков для жителей американского города. Этот проект является частью плана превращения Майами в столицу цифрового мира.

Суарес отметил, что создание цифровых кошельков нужно для того, чтобы жители Майами могли получать дивиденды от городской цифровой монеты MiamiCoin, которые будут выплачивать в биткоинах. Актуальная стоимость MiamiCoin колеблется на уровне 0,02412920 доллара, согласно CoinGeckо.

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Жители Майами смогут получать дивиденды в биткоинах

По словам американского политика, токен MiamiCoin принес городу более 21 миллиона долларов с момента запуска в августе. При таких темпах доход от криптовалюты может составить примерно одну пятую ежегодных поступлений от налогов. Суарес также верит, что город сможет заработать более 60 миллионов долларов благодаря MiamiCoin в следующем году.

Фрэнсис Суарес выразил надежду, что в будущем Майами сможет работать без налогов. Ранее в этом месяце мэр Майами отметил, что следующую зарплату он получит в биткоинах. Его офис сообщил Forbes, что глава города получает деньги в долларах, которые сразу конвертируются в самую популярную криптовалюту мира.

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс также сообщил, что получит три первых заработных платы на этой должности в криптовалюте. Адамс также выразил надежду на то, что он сможет способствовать изменениям, рассказал о намерении создать общегородскую цифровую валюту.

Кроме того, политик стремится сделать так, что государственные служащие могли получать зарплату в биткоинах, а жители города – оплачивать свои расходы. Закон в штате Флорида запрещает местным органам государственной власти владеть волатильными (нестабильными) активами.