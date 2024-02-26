Латвия призывает запретить импорт российского зерна и поддержать Украину

Латвия предлагает план по поддержке Украины, требуя ввести санкции против России. Больше об этом рассказал министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе.

Латвия призывает ввести санкции против российского экспорта в Европейский Союз. Речь идет об ограничениях на общеевропейском уровне.

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Латвия призывает ЕС отказаться от российского экспорта

В Латвии добавили, что российскую продукцию можно заменить товарами из Украины. Соответствующее заявление сделал министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе в Брюсселе перед началом Совета министров Евросоюза.

В частности, латвийский чиновник заявил, что официальная Рига до сих пор просит включить в европейские санкционные списки зерно и продовольственные товары из России. По словам политика, Латвия приняла национальное законодательство, которое защищает страну от российского импорта, но это не влияет на транзит в третьи страны.

Во второй половине февраля Латвия приняла решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Этот запрет будет действовать до 1 июля 2025 года.

Армандс отметил, что товары, которые импортируют из России, реально заменить на украинские. Он отметил, что еще один вариант поддержки Украины, который также позволит не помогать России "подкармливать ее машину войны".