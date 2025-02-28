Как Мосбиржа отреагировала на встречу Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. В пятницу, 28 февраля, Зеленский встретился со своим американским коллегой. Тогда как с другой стороны Атлантики немного "штормило" фондовый рынок России.

Динамика Мосбиржи в день встречи Зеленского с Трампом

В течение торгового дня, 28 февраля, Московская фондовая биржа демонстрировала отрицательную динамику. Российский фондовый рынок упал на 1% за день, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Всего за неделю Мосбиржа обвалилась на 3,33%. На момент создания этого материала, фондовый рынок торгуется на уровне 3200 пункта.

Что такое Индекс MOEX Это фондовый индекс, который отслеживает показатели 50 крупнейших компаний на Московской бирже.

Однако с начала года фондовая биржа выросла на 10,64%. Дальше – больше! До этого Индекс Мосбиржи удерживался на уровне 3300 пункта. Это пиковый уровень с мая 2024 года. Московская фондовая биржа положительно реагирует на такие факторы: