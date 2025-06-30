Россия резко нарастила продажу цветных металлов в Китай

Продажа российских цветных металлов в Китай резко выросла за первые пять месяцев 2025 года, что подчеркивает экономическую зависимость Москвы от азиатского соседа. Стремление Кремля диверсифицировать внешнюю торговлю не дают результатов.

Сколько и какие металлы продает Россия в Китай

По информации китайской таможни, в мае поставки российского алюминия в Китай увеличились почти на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли около 1 миллиона тонн. Экспорт меди вырос на 66%, а поставки никеля более чем удвоились, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Россия является крупным производителем алюминия, меди и никеля. Несмотря на то, что два ведущих игрока отрасли "Норильский никель" и "Русал Интернешнл" – не находятся под санкциями США и их союзников, новые партии российского металла больше не принимаются на Лондонской бирже металлов и товарной бирже Чикаго.

Примечательно! Китай стал главным торговым партнером России: в 2024 году товарооборот между странами превысил 240 миллиардов долларов. Это стало следствием переориентации экспорта после вторжения России в Украину в 2022 году и введения международных санкций.

Почему Россия нарастила экспорт металлов в Китай

По словам источника, знакомого с ситуацией, рост экспорта алюминия в Китай со стороны "Русала" в 2025 году связано с распродажей складских запасов, накопившихся из-за транспортных сбоев на железной дороге в России.

Примечательно! Ожидается, что годовой объем поставок останется примерно на уровне 1,5 миллиона тонн.

Источники также сообщили, что "Норильский никель" начал активно увеличивать продажи в Китай во второй половине 2024 года. По их словам, компания сотрудничает с дочерним предприятием Shandong Gold для наращивания поставок катодной меди.

Интересно! Кроме "Норильского никеля", экспортировать медь и никель в Китай могут также компании Russian Copper Company и "Уральская горно-металлургическая компания", которые находятся под санкциями.