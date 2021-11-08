Согласно изданию Bloomberg , инвесторы массово начали продавать активы компании Peloton. В целом, эти акции обвалились на 35%. На фоне этого капитал Джона Фоли снизился до 850 миллионов долларов.

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Основатель Peloton потерял статус миллиардера

Акции Peloton, производителя тренажерного оборудования, резко упали в цене после публикации отчета о прибылях. Это говорит о том, что тренд на домашний фитнес испытывает трудности на фоне ослабления карантинных ограничений и возобновления работы тренажерных залов. Американская компания, головной офис которой находится в Нью-Йорке, сообщила о чистом убытке в размере 376 миллионов долларов, или 1,25 доллара на акцию. Эксперты прогнозировали потери на уровне 1,07 доллара на акцию.

Согласно данным Yahoo!Finance , актуальная стоимость акций компании колеблется на уровне 55,64 доллара за каждую, а рыночная капитализация составляет – 16,8 миллиарда долларов. В общей сложности в 2021 году ценные бумаги Peloton потеряли почти 60% своей стоимости.

Основатель Peloton потерял статус миллиардера / Фото Getty Images

Согласно Bloomberg , в 2020 году Peloton сумела превратить вызовы, вызванные пандемией коронавируса, в прибыль. Компания выиграла от прошлогодних локдаунов, ведь стремительно выросли продажи спортивного оборудования для дома. Ценные бумаги компании подорожали примерно в шесть раз по сравнению с ценой акций при выходе на биржу в 2019 году. В январе прошлого года рыночная капитализация компании достигла пика – 49 миллиардов долларов. Этот успех позволил Фоли попасть в клуб миллиардеров.

Что известно о Peloton? Компания была основана в 2012 году и специализируется на создании тренажеров. Главные продукты Peloton – это подключенные к интернету стационарные велосипеды и беговые дорожки, позволяющие клиентам за определенную плату дистанционно участвовать в занятиях с помощью стримингового медиа. Официальный сайт компании сообщает, что это крупнейшая в мире интерактивная фитнес-платформа, лояльными клиентами которой более 6,2 миллиона человек. дистанционно участвовать в занятиях с помощью стримингового медиа.