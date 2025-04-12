Больше нет никого: какая страна владеет самым большим золотым резервом в мире

В последние годы спрос на золото в мире стремительно растет. Одними из самых активных покупателей драгоценного металла были центральные банки.

Какая страна имеет наибольшие запасы золота

На сегодня страной с наибольшим золотым запасом является США. Более того, страна с крупнейшей экономикой в мире значительно опережает другие государства в рейтинге, пишет 24 Канал со ссылкой на Investopedia.

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По состоянию на 2025 год золотой резерв США составляет 8133,46 тонны. Доля драгоценного металла в золотовалютных резервах страны составляет почти 75%, по данным Всемирного совета по золоту.

Что такое золотой резерв Это запас золота, который находится под контролем центрального банка и/или министерства финансов страны. Золотой запас является частью золотовалютного резерва.

Вторую строчку в рейтинге занимает Германия, где золотой резерв составляет 3351,51 тонны. Доля золота в золотовалютных резервах страны составляет почти 74%. Германия хранит свое золото не только в собственном центробанке, но и нескольких других странах:

США;

Великобритания.

Франция.

Недавно Германия заявила, что рассматривает возможность вернуть свое золото из США. Главная причина – изменение курса официального Вашингтона с возвращением к власти Дональда Трампа. Для понимания, в Федеральном резерве Нью-Йорка хранят немецкое золота на более чем 100 миллиардов евро.

Тройку лидеров по объемам золотого резерва закрывает Италия. Золотые запасы страны оценили в 2451,84 тонны. Большинство золотых слитков хранят в Банке Италии. Банке и в США. Остальные распределены между хранилищами в Швейцарии и Великобритании. На драгоценный металл приходится почти 71% золотовалютных резервов страны.