Железная руда – в фокусе: имеет ли Украина самые большие запасы природного ресурса

В Украине обнаружили значительные запасы железной руды. С этим природным ресурсом страна входит в рейтинг мировых лидеров.

Запасы железной руды в Украине

В Институте геологических наук заявляли, что считается, что в Украине самые большие залежи железной руды в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC. Однако другие источники свидетельствуют, что запасы железной руды значительные, но далеко не самые большие.

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По данным ГНПП "Геоинформ Украины", по состоянию на начало 2021 года балансовые запасы руд железа составляют почти 18 миллиардов тонн. Тогда как в Forbes, запасы железной руды составляют 18,1 миллиарда тонн, которые оцениваются в 2 триллиона долларов США.

К теме! Ключевые месторождения железной руды в Украине сосредоточены нескольких регионах: в Криворожском железорудном бассейне, что в Днепропетровской области, а также в Керченском железорудном бассейне, что в Крыму. Стоит отметить, что в 2014 году Россия захватила месторождения Керченского железорудного бассейна, что в Крыму.

Какая страна имеет наибольшие запасы железных руд

В то же время правительство Канады приводит другие данные. По подсчетам канадцев, запасы железной руды в Украине оценивать в 6,5 миллиарда тонн по состоянию на 2023 год. Добавляют, что в Украине сосредоточено 3,4% мировых запасов руд железа. Соответственно страна занимает 5 место на глобальном рынке по запасам природных ископаемых.

Самые большие запасы железной руды сосредоточены в Австралии. Запасы страны оценили в 58 миллиардов тонн. В пятерку лидеров входят еще такие страны: