Такого не было более 20 лет: важные новости на рынке нефти

Запасы нефти в мире стремительно снижаются. Их количество "падает" до самых низких уровней, как минимум – с 2003 года. Эта ситуация является следствием событий на Ближнем Востоке

Как упали запасы нефти в мире?

Основной причиной потери запасов является сокращение производства. Оно уменьшается именно в результате войны с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на Управление энергетической информации США.

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Вероятно, общие запасы нефти в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) продолжат снижаться. Напомним, это объединение 38 наиболее экономически развитых стран мира, основанное на принципах рыночной экономики.

Ожидается, что к декабрю запасы в ОЭСР снизятся до чуть менее 2,33 миллиарда баррелей. Этот прогноз сформирован на основе некоторых предположений. В частности, того, что движение через Ормузский пролив не сможет восстановиться до уровня, который был до конфликта на Ближнем Востоке до начала 2027 года.

Такое стремительное сокращение запасов возникает именно из-за компенсации потери 11 миллионов баррелей. Для понимания, это ежедневный уровень добычи на Ближнем Востоке, который был раньше.

Из-за масштабов сокращения мировых запасов мы прогнозируем, что цены на нефть будут оставаться повышенными, пока мировые потоки нефти не вернутся к нормальному уровню, а запасы нефти не будут пополнены,

– сообщает EIA.

Может ли конфликт на Ближнем Востоке завершиться в ближайшее время?