Почему все усложняется

Так что 12 декабря ожидается, что будет принят соответствующий законопроект. 14 декабря пройдет встреча 27 лидеров ЕС, которые будут обсуждать вступление Украины в ЕС и миллиарды евро, которые потенциально могут выделить нам на помощь. Однако споры в Союзе и возможное вето от Венгрии могут значительно усложнить ситуацию.

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Напомним! В ЕС заявили, что с 24 февраля 2022 года им удалось заблокировать российские активы на сумму около 21,5 миллиарда евро, а еще 300 миллиардов евро средств российского центробанка заморожены в странах Союза и G7.

На следующей неделе в Еврокомиссии будут работать над созданием общих правил по обращению с заблокированными активами. Чтобы их приняли, требуется единогласная поддержка 27 стран.

В частности, эта встреча должна разъяснить юридические обязанности привлеченных учреждений, однако она не будет содержать прямого предложения переместить замороженные деньги на счета ЕС. Так сделают, чтобы предотвратить судебные риски, управленческие вопросы и критику со стороны Европейского центрального банка.

Также ожидается, что единодушную поддержку предложения страны ЕС не дадут, потому что Франция и Германия уже высказали свои замечания. В таком случае систему отправят на доработку, а перевод средств в центральную казну ЕС в ближайшее время ждать не стоит.

Бельгийский чиновник сказал для Reuters, что заявление G7 6 декабря о решительном процессе в поддержке Украины за счет непредвиденных прибылей компаний, владеющих заблокированными российскими активами, является скорее намерением, чем уже работающим.

Что будет с макрофинансовой помощью

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин во время разговора с 24 Каналом рассказал, что ЕС пообещал предоставить для Украины 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год. В этом году говорится лишь о части этих денег – 18 миллиардов евро.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Пока что в бюджете у них заложено 10 миллиардов евро. Также 10 млрд мы ждем от США в качестве макрофинансовой помощи. Среди тех 60 миллиардов долларов, которые они хотят вложить в бюджет на следующий год, более 30 миллиардов долларов должно остаться в США в качестве прямого финансирования военно-промышленного комплекса для производства военно-технических вещей необходимых Украине. То есть, эти 60 миллиардов долларов это и макрофинансовая помощь и техническая, непосредственный "макрофин" это 10 миллиардов долларов.

Он напомнил, что у Украины есть отдельные соглашения, по которым ожидаются деньги, в том числе с Японией, Канадой и МВФ. Однако в случае с МФВ эти средства могут пойти на погашение предыдущих кредитов.

Надо понимать, что нам на следующий год нужно около 40 миллиардов долларов на социальные нужды – это минимум. В этом году мы уже недополучили определенную сумму, хотя он был идеальным в плане макрофинансовой помощи. Мы не получили миллиарды от американцев в конце этого года, потому что они не приняли временный бюджет, где было 3 миллиарда долларов для Украины. Республиканцы заблокировали эти деньги, поэтому мы их не получим в этом году,

– объяснил он.

Пендзин отметил, что по сравнению с этим же периодом в 2022 году, то есть ІІІ квартал, объем макрофинансовой помощи уменьшился на 80%. Такая тенденция к уменьшению выплат продолжается каждый месяц.